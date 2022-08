Calcio: Bagni, 'impossibile fare paragoni tra Maradona e Cr7 al Napoli'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Non si possono fare paragoni tra l'eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli e quello che fu Diego Armando Maradona per la squadra di allora". Lo dice Salvatore Bagni, con Maradona al Napoli dello scudetto, all'Adnkronos.

"Diego era nel pieno delle sue qualità, ha fatto una scelta di cuore, Ronaldo ha 37 anni e cerca una squadra con cui giocare la Champions, cosa che il Manchester United non è. Maradona veniva dal Barcellona e voleva venire al Napoli, la sua è stata una scelta di cuore e istinto. Diego ha dato il massimo al Napoli e all'Argentina, con tutto il rispetto per un professionista ai massimi livelli Ronaldo ha già dato tutto".

Secondo Bagni Cr7 "adesso è alla ricerca di una ribalta internazionale, Diego non ne aveva bisogno e anzi ha scelto una squadra inferiore al Barcellona. Diego era inarrivabile, non si possono fare paragoni e non esisterà mai più un giocatore del genere. Se parliamo di un business è un conto, se di sport è un altro: e se la scelta è tra Cr7 e Osimhen, il secondo può andare tranquillamente oltre i 24 gol, preferisco lui".