Calcio: Balotelli, 'Qualità? Sono allo stesso livello di Messi e Ronaldo, ma ho perso occasioni'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "Ho perso alcune occasioni per essere a quel livello ma sono sicuro al 100% che la mia qualità tecnica è allo stesso livello di queste persone, ma io… Ho perso alcune occasioni, sapete, Succede. E al giorno d'oggi non posso dire di essere bravo come Ronaldo, perché Ronaldo ha vinto quanti palloni d'oro? Cinque? Non puoi paragonarti a Messi e Ronaldo, nessuno può.

Ma se parliamo solo di qualità, di qualità calcistica, non ho nulla da invidiare a loro, ad essere onesti". Lo ha detto Mario Balotelli, attaccante dell'Adana Demirspor in un'intervista a 'The Athletic'.

"La mia testa mi ha portato a fare tanti errori -ha ammesso il 31enne attaccante ex City e Milan-. Uno dei primi è stato quello di lasciare il Manchester City. Al Milan, nell'anno e mezzo successivo, ho fatto bene, ma il City aveva appena iniziato la sua ascesa e avrei dovuto fare come Aguero, cioè restare a lungo.

Sarei stato tra i protagonisti e sarei arrivato sicuramente a vincere almeno un Pallone d'Oro", ha aggiunto SuperMario. Parole che hanno suscitato grande clamore, tanto da portarlo a precisare su Instagram: "Comunque ribadisco per l'ultima volta, nessuno si vuole paragonare agli alieni, agli extraterrestri del calcio ma per il talento che Dio mi ha dato, io non sono geloso di nessuno".