Calcio: Barcellona, contratto di Messi scade a mezzanotte di oggi, Laporta vuole chiudere

Barcellona, 30 giu. (Adnkronos) – Questa sera a mezzanotte scade il contratto di Leo Messi con il Barcellona e ipoteticamente l'argentino, impegnato in Copa America con la Nazionale, potrebbe essere libero di accordarsi con un altro club. Era il 16 ottobre 2004 quando un ragazzo di nome Leo Messi ha esordito con la prima squadra del Barcellona in una partita contro l'Espanyol.

Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe diventato questo giocatore. Ha vinto tutti i titoli con la sua squadra ed è stato incoronato il miglior calciatore del pianeta in diverse occasioni. Questo giocatore, simbolo della grandezza del Barcellona negli ultimi anni, può sorprendentemente essere liberato alla mezzanotte di questo mercoledì. Il suo contratto scade oggi, 30 giugno, e nonostante i tentativi di Joan Laporta di prolungare il suo contratto, ancora non è stato chiuso.

Da quando il presidente ha ripreso la guida del club la sua priorità è stata lavorare per rinnovare il contratto di Messi.

Il numero 10 un anno fa era disposto a lasciare il Barcellona. Con un confronto aperto con Josep Maria Bartomeu, il calciatore ha chiesto di andare via attraverso un burofax. L'allora presidente non voleva sentir parlare di questa possibilità. Con Laporta si è lavorato per il rinnovo ma l'accordo finale non è stato ancora siglato.

Potrebbe essere chiuso a breve, questione di giorni, o prolungarsi nel tempo. Laporta vuole un rapido accordo. Non gli piace l'idea di vedere Messi senza contratto. A livello di immagine, è molto brutto vedere il miglior giocatore del mondo che lascia il Barcellona anche se solo per pochi giorni. È molto probabile che Laporta cercherà oggi stesso di trovare un accordo per chiudere prima di mezzanotte, ma fonti vicine alla trattativa, riporta 'Marca', sono consapevoli che non tutte le questioni in sospeso possono essere risolte in poche ore.