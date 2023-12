Calcio: Barcellona, Ter Stegen si opera alla schiena, 'mi dà fastidio ma è la scelta corretta'

Barcellona, 6 dic. – (Adnkronos) – Il portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen ha annunciato di doversi operare alla schiena, per risolvere i problemi che lo affliggono da diverse settimana. "Dopo intensi colloqui con l'equipe medica del club e con il supporto di diversi esperti, ho deciso di sottopormi ad un intervento chirurgico -spiega il 31enne tedesco su X-. Dovermi fermare ovviamente mi dà fastidio ma è la decisione corretta, che mi assicura di tornare nelle migliori condizioni per il mio club e per la Nazionale". Ter Stegen resterà lontano dai campi di gioco per circa due mesi.