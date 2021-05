Calcio: Barcellona, ufficiale ingaggio Aguero per due anni, clausola da 100 mln

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Il Barcellona e Sergio 'Kun' Agüero hanno raggiunto un accordo per l'ingresso del giocatore nel Club dal 1° luglio alla scadenza del contratto con il Manchester City. Il giocatore firmerà un contratto fino alla fine della stagione 2022/23 e la sua clausola rescissoria è fissata a 100 milioni di euro".

Lo ufficializza il Barcellona sul proprio sito.

"Sergio Aguero raggiungerà il Barcellona alla scadenza del contratto con il Manchester City a fine giugno", ha reso noto il Manchester City sul proprio sito ufficiale. L'attaccante argentino lascia il City dopo 260 gol in 390 partite, più di qualsiasi altro giocatore nella storia del club. Da attaccante del Mancrster City, Aguero ha vinto 5 Premier League, 3 Community Shield, 6 Coppa di Lega inglese e 1 Coppa d'Inghilterra.

Nonostante la sua ultima partita in maglia Citizens abbia coinciso con la scottante sconfitta in finale di Chamions League contro il Chelsea, i fan ricorderanno con affetto il 'Kun', giocatore determinante per i successi del club nell'ultimo decennio.