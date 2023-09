Calcio: Barella, 'abbiamo un brutto ricordo della Macedonia del Nord, sarà un match difficile'

Firenze, 7 set. - (Adnkronos) - "Contro la Macedonia del Nord sarà una partita difficile, li abbiamo già incontrati e abbiamo un brutto ricordo. Dobbiamo vincere per trovare fiducia". Lo dice il centrocampista dell'Inter e della Nazionale, Niccolò Barella, in conf...

Firenze, 7 set. – (Adnkronos) – "Contro la Macedonia del Nord sarà una partita difficile, li abbiamo già incontrati e abbiamo un brutto ricordo. Dobbiamo vincere per trovare fiducia". Lo dice il centrocampista dell'Inter e della Nazionale, Niccolò Barella, in conferenza stampa dal centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri stanno preparando le partite contro la Macedonia del Nord e l'Ucraina, valevoli per il girone di qualificazione al campionato Europeo.