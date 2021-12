Calcio: Barella, 'convinto che andremo al mondiale'

Milano, 10 dic. – (Adnkronos) – "Siamo campioni d’Europa, anche gli altri dovrebbero essere preoccupati, non solo noi. C’è stato un periodo in cui la palla sembrava quasi non volesse entrare, abbiamo avuto le occasioni per qualificarci direttamente al Mondiale, ma evidentemente era destino questo nostro percorso.

Proveremo in tutti i modi ad andare al Mondiale e sono convinto che ce la faremo". Così il centrocampista dell'Inter e della Nazionale azzurra Nicolò Barella, nel corso di un'intervista a Sky Sport, sulle possibilità dell'Italia di qualificarsi alla Coppa del Mondo di Qatar 2022.