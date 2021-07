Calcio: Bari, 7 giocatori positivi al Covid in ritiro

Roma, 21 lug. – (Adnkronos) – Sette calciatori del Bari sono risultati positivi al Coronavirus nel ritiro che si sta svolgendo in Trentino. "Il Club -si legge nella nota sul sito ufficiale della società pugliese- ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo predisponendo, per i positivi, l’isolamento e per il gruppo squadra nuovi cicli di tamponi atti a monitorare al meglio l’evolvere della situazione sotto la stretta sorveglianza dello staff sanitario societario e della APSS di Trento".