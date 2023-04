Calcio: Barone, 'Italiano resterà l'allenatore della Fiorentina'

Firenze, 29 apr. - (Adnkronos) - "Non c'è niente da confermare su Italiano, è già l'allenatore della Fiorentina e lo rimarrà, certe cose non esistono. Dobbiamo portare avanti il lavoro con la crescita dei ragazzi: abbiamo fatto il Viola Park, abbiamo un set...

Firenze, 29 apr. – (Adnkronos) – "Non c'è niente da confermare su Italiano, è già l'allenatore della Fiorentina e lo rimarrà, certe cose non esistono. Dobbiamo portare avanti il lavoro con la crescita dei ragazzi: abbiamo fatto il Viola Park, abbiamo un settore giovanile di livello e c'è la responsabilità di far salire questi ragazzi". Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, presente alla conferenza stampa del presidente viola, Rocco Commisso, in merito al futuro dell'allenatore gigliato Vincenzo Italiano.