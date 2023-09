Calcio: Baroni, 'puniti da un nostro errore ma l'atteggiamento del Verona è stato buono'

Milano, 23 set. - (Adnkronos) - "È una partita condizionata dal doppio errore commesso in occasione del gol. Contro il Milan non te lo puoi permettere. L'atteggiamento della squadra è stato buono. Le occasioni nel secondo tempo dei rossoneri sono arrivate tutte da transizioni...

Milano, 23 set. – (Adnkronos) – "È una partita condizionata dal doppio errore commesso in occasione del gol. Contro il Milan non te lo puoi permettere. L'atteggiamento della squadra è stato buono. Le occasioni nel secondo tempo dei rossoneri sono arrivate tutte da transizioni derivanti da nostre palle perse. Loro non hanno fatto una grande gara, anche per merito nostro". L'allenatore del Verona Marco Baroni commenta così, al microfono di Dazn, la sconfitta per 1-0 a San Siro con il Milan.

"L'idea iniziale era quella di togliere punti di riferimento davanti. Quando però abbiamo messo dentro Bonazzoli abbiamo fatto bene, sviluppando meglio la manovra -aggiunge il tecnico gialloblù-. Dobbiamo essere più cinici nel chiudere l'azione, come sull'occasione di testa di Folorunsho nel primo tempo. Abbiamo cambiato qualcosa rispetto a inizio stagione perché stiamo lavorando anche su Serdar, che non è ancora in condizione. Abbiamo alzato Duda. La squadra così mi pare più equilibrata. Ho tolto Faraoni nell'intervallo perché era ammonito e il cartellino lo avrebbe condizionato".