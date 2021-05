Calcio: Battista, 'Mourinho è un grande acquisto, ancora non ci credo'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – "Mourinho alla Roma? Ancora non ci credo, ci crederò quando lo vedrò in campo. E' un grande acquisto ma, ovviamente, non deve essere l'unico". Sono le parole del comico e tifoso giallorosso, Maurizio Battista, che all'Adnkronos commenta la notizia dell'approdo dello 'Special One' nella Capitale.

"I personaggi così poco rispettosi, in senso buono, e irruenti, mi piacciono, meglio lui di quelli che vanno a vela, poi è uno che i risultati li porta -prosegue Battista-. Condivido e ringrazio la Roma, per me sono assolti di tutto quello che hanno fatto. E' un grande acquisto che porterà ad altri arrivi onerosi, come diceva un mio amico non sempre quando risparmi è guadagno".