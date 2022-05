Calcio: Beckham, 'spero CR7 resti allo United, fa ancora cose incredibili'

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – "Fare quello che sta facendo alla sua età è davvero incredibile, quindi si spera che continui per un altro anno o due". David Beckham parla così del futuro di Cristiano Ronaldo al Manchester United in un'intervista con Sky Sports.

L'ex numero 7 dei Red Devils non ha dubbi: "Ovviamente Cristiano è uno dei migliori giocatori degli ultimi 15 anni, con Messi, vederlo restare allo United sarebbe importante per i tifosi. Per lui è importante, sappiamo tutti quanto questa squadra significhi per lui. Sta ancora facendo quello che sa fare meglio, segnare gol. Questo è quello che fa Cristiano". Giocatore che in questa stagione, che lo United chiuderà senza la qualificazione alla prossima Champions League, ha totalizzato sin qui 24 gol in 39 partite giocate tra Premier League e coppe.

Se CR7 dovesse restare allo United, la prossima Champions sarà la prima senza di lui negli ultimi 20 anni.