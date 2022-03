Calcio: Belgio in lutto per la scomparsa di Van Damme, lottava da 5 anni contro la leucemia

Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – Calcio belga in lutto per la morte di Miguel Van Damme a soli 28 anni. L'ex portiere del Cercle Brugge si è arreso dopo una battaglia contro la leucemia durata oltre cinque anni. A dare il triste annuncio è stata la moglie Kyana Dobbelaere su Instagram: "Il nostro caro più caro è partito per la sua ultima partita stasera, una partita che non può più essere vinta.

Ci hai lasciato molto lentamente, eppure l'hai fatto di nuovo a modo tuo, molto forte. Hai combattuto come un leone. Siamo così grati per quello che eri: un esempio per molti".