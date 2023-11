Calcio: Bellingham, 'nei prossimi 5 anni voglio vincere 5 Champions, l'Europeo il Mondiale'

Madrid, 2 nov. – (Adnkronos) – "Nei prossimi 5 anni spero di vincere cinque Champions League, un Europeo e magari un Mondiale. Sono sempre il più ottimista possibile. Non vedo il motivo di giocare pensando che perderemo. Devi partecipare a tutte le competizioni ogni anno pensando di poterle vincere". Così il centrocampista del Real Madrid e della Nazionale inglese Jude Bellingham, in un'intervista a 'L'Equipe'. "Vestire la maglia del Real è un sogno divenuto realtà, la 'camiseta blanca' è così famosa, quando la indossi ti sembra quasi di indossare un costume da supereroe -sottolinea il ventenne inglese-. È un privilegio, un onore".

Bellingham ricorda i primi giorni al Real. "Ero un po’ teso. Quando arrivi qui, con tutti i traguardi che hanno raggiunto, è difficile non pensare: 'Wow, questo è l'apice del calcio'. Poi cominciando a conoscerli ti rendi conto che sono ragazzi normali, che ti aiutano a stare bene. Sono molto umili. È stata una grande lezione per me. Non importa quanto successo hai, non importa cosa hai vinto, puoi comunque essere un grande essere umano come questi ragazzi, che sono fonte di ispirazione come giocatori e come uomini".