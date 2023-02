Calcio: Benevento ancora ko, esonerato Cannavaro**

Benevento, 4 feb.

(Adnkronos) – Il Benevento Calcio ha comunicato "di aver sollevato Fabio Cannavaro dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Paolo Cannavaro e il Direttore sportivo Pasquale Foggia. Il Club ringrazia il mister, il suo vice ed il Direttore Sportivo per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera". Così il club in una nota.

Le decisione è arrivata dopo l'ennesima sconfitta, subita oggi dal Benevento in casa contro il Venezia.