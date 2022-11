Calcio: Bennati incontra Mancini e azzurri a Coverciano, Fagioli out per l'Austria

Calcio: Bennati incontra Mancini e azzurri a Coverciano, Fagioli out per l...

Calcio: Bennati incontra Mancini e azzurri a Coverciano, Fagioli out per l...

Calcio: Bennati incontra Mancini e azzurri a Coverciano, Fagioli out per l...

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Ultimo allenamento a Coverciano per gli Azzurri, che domani partiranno per Vienna, dove domenica (all’Ernst Happel Stadion, calcio d’inizio alle ore 20,45, diretta tv su Rai 1) affronteranno i padroni di casa dell’Austria nel loro ultimo impegno di quest...

Roma, 18 nov.

(Adnkronos) – Ultimo allenamento a Coverciano per gli Azzurri, che domani partiranno per Vienna, dove domenica (all’Ernst Happel Stadion, calcio d’inizio alle ore 20,45, diretta tv su Rai 1) affronteranno i padroni di casa dell’Austria nel loro ultimo impegno di questo 2022. Nel corso della seduta di questo pomeriggio Nicolò Fagioli ha accusato un risentimento al piede destro che lo rende indisponibile per la gara di domenica; il centrocampista azzurro farà rientro al proprio club di appartenenza nelle prossime ore.

Quindi, dopo i forfait di Tonali e Mazzocchi, il gruppo azzurro si riduce a venticinque calciatori. Ad assistere all’allenamento di oggi pomeriggio anche un ospite d’eccezione, il commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo su strada, Daniele Bennati; prima della seduta la foto con il ‘collega’ Mancini e con tutto il gruppo azzurro, sul campo ‘Enzo Bearzot’ del Centro Tecnico Federale.

La gara Austria-Italia sarà preceduta da un momento di raccoglimento in memoria dell’ex calciatore Gerhard Rodax, tragicamente scomparso in un incidente lo scorso mercoledì.

Rodax ha collezionato 20 presenze con la maglia della Nazionale austriaca, disputando la fase finale dei Mondiali di Italia ’90, dove realizzò anche una rete contro gli Stati Uniti.

Questo l’elenco dei convocati – Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli). Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Fabiano Parisi (Empoli), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Nicolò Zaniolo (Roma).