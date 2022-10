Calcio: Berardi (Ceo Roma), ‘presentata idea stadio per tifosi e città’

Roma, 3 ott. – (Adnkronos) – “Oggi abbiamo presentato un’idea di stadio che non sarà solamente per i tifosi della Roma, ma uno stadio per la città. Non sarà aperto e vivo solo per le due o tre ore di partita durante la settimana ma avrò una vita per tutto l’anno.

Dobbiamo lavorare perché oggi è solo una prima tappa”. Così il Ceo della Roma Pietro Berardi all’uscita dal Campidoglio dove il club giallorosso ha presentato lo studio di fattibilità del nuovo stadio a Pietralata.

“E’ una giornata molto importante per il club, a nome della proprietà e quindi di Dan e Ryan Friedkin, sono orgoglioso di aver presentato questo progetto. Ne avevamo parlato a inizio estate che avremmo presentato qualcosa entro settembre-ottobre ed eccoci qui ai primi di ottobre”, aggiunge Berardi che ha ringraziato "il sindaco Roberto Gualtieri e il suo team, hanno fatto un ottimo lavoro.

Con una Giunta di questo livello, con tutti i dipartimenti e le sue funzioni. C’è stato un grande lavoro di squadra”.