Calcio bergamasco in lutto: morto Luca Carminati, portiere e opinionista tv

Luca Carminati, storico portiere di Albino, è morto all’età di 55 anni, dopo giorni di degenza in ospedale. Il ricordo di amici e del calcio dilettantistico: “Persona solare, ci mancherai caro amico”.

Il calcio dilettantistico bergamasco è in lutto: lo scorso venerdì 28 aprile è venuto a mancare Luca Carminati, storico portiere di Albino di 55 anni e opinionista tv, morto in ospedale a Verona dopo alcuni giorni di degenza per una malattia.

Persona solare e simpatica, è stato tra i pionieri del calcio femminile a Bergamo e in Italia, e per questo motivo era da tempo apprezzato come commentatore nelle emittenti televisive locali.

La sua ultima apparizione risale alla fine di marzo, nella puntata di Tempi Supplementari in onda su Antenna2.

La sua ultima partita di calcio invece risale al 2022, quando vestì la maglia della Rappresentativa Val Seriana in occasione dell’amichevole disputata contro l’Atalanta, in estate.

Il ricordo di amici e colleghi

Sui social non sono mancate le dimostrazioni di affetto per Luca, soprattutto da parte di amici e colleghi.

“Caro Luca, fatichiamo ad elaborare ogni pensiero ed anche a dire a noi stessi che oggi te ne sei andato, in punta di piedi.

Se ne va “l’omone” buono della tv. Se ne va un amico. Se ne va un pezzo unico della “famiglia” che con grande impegno siamo riusciti a costruire, in tanti anni di lavoro. Questa pagina l’abbiamo creata insieme e ci ricorda dei tanti giorni felici, delle infinite risate, delle pizzate insieme, delle confidenze e della quantità incredibile di sorrisi! Sì, perché di sorrisi ne avevi tanti. Per tutti. Luca, sei e sarai con noi. Sempre. Federica Bonetti e tutti i tuoi colleghi di Più Valli TV”, scrivono i giornalisti della trasmissione Zona Totale.

Matteo De Sanctis, giornalista de L’Eco di Bergamo e conduttore di BergamoTv ha così scritto in suo post: “Non ho parole, faccio fatica a crederci. Ciao amico mio, compagno di tante partite, trasmissioni, serate. Fai buon viaggio”.