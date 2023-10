Calcio: Berruto (Pd), 'Euro 2032 sarà grande festa, ma non felici di condividerla con Turchia'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Siamo felici dell’assegnazione all’Italia dei campionati europei di calcio 2032 certi che sarà una grande festa per gli sportivi del nostro Paese, un’occasione per promuovere e coinvolgere l’associazionismo sportivo di base e stimolo p...

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Siamo felici dell’assegnazione all’Italia dei campionati europei di calcio 2032 certi che sarà una grande festa per gli sportivi del nostro Paese, un’occasione per promuovere e coinvolgere l’associazionismo sportivo di base e stimolo per un piano che possa trasformare gli stadi italiani verso uno standard europeo. Non siamo felici, tuttavia, della necessità di condividere questo momento con la Turchia, Paese che eccelle anche nel mancato rispetto dei diritti umani e civili, minacciati pure nello sport". Così Mauro Berruto, deputato Pd e responsabile Sport del Partito democratico.

"Sarebbe stato apprezzabile e necessario un ulteriore sforzo del governo per far sì che questo storico momento potesse essere tutto italiano, senza ambiguità sui diritti e senza compromessi rispetto ai valori dello sport", conclude Berruto.