Calcio: Bianchi, 'crisi Nazionale? chi gestisce calcio in Italia non dovrebbe dormire di notte'

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – "Crisi della Nazionale? Basta pensare che nelle ultime due edizioni del Mondiale siamo rimasti fuori. Per questa squadra, che è stata tra i leader nelle scuole calcistiche, essere costretta a guardare, è grave e non dipende solo da formazione e allenamento, c'è un problema alla base". Sono le parole di Ottavio Bianchi, ex calciatore ed allenatore, all'Adnkronos. "Chi gestisce il calcio in Italia non dovrebbe dormire la notte, perchè evidentemente ci sono dei problemi. Manca l'educazione sportiva, fin dalle giovanili. Se nella Serie A ci sono pochi italiani è un problema, come si costruisce poi la Nazionale?".

"Nel calcio c'è chi importa i talenti e chi li esporta: guardate l'Argentina. I suoi giocatori militano nei campionati più importanti e infatti l'Albiceleste ha un buon rendimento. Ormai il nostro campionato è inferiore rispetto ad altri. Ieri con la Spagna non mi ha sorpreso la prestazione, la situazione è difficile. Non possiamo dare la colpa ai singoli che non sono in forma (Chiesa, ndr). Se siamo fuori dai mondiali, ripeto, eliminati da squadre che ritenevamo nettamente inferiori, dovremmo riflettere. Se io gestissi il calcio in Italia, ripeto nuovamente, non dormirei la notte", conclude Bianchi.