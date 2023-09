Calcio: Bianchi, 'Napoli? Stagione post scudetto sempre difficile per chi non abituato a vincere'**

Roma, 26 set. - (Adnkronos) - "Quello che sta accadendo al Napoli non sorprende. Andando a ritroso negli anni è sempre successo: quando una squadra non abituata a vincere lo scudetto riesce a raggiunge questo ambito traguardo, l'anno dopo fa sempre fatica. E' successo a squadra...

Roma, 26 set. – (Adnkronos) – "Quello che sta accadendo al Napoli non sorprende. Andando a ritroso negli anni è sempre successo: quando una squadra non abituata a vincere lo scudetto riesce a raggiunge questo ambito traguardo, l'anno dopo fa sempre fatica. E' successo a squadra come Cagliari, Verona, Sampdoria, a Roma e Lazio e ora sta accadendo al Napoli". Lo dice all'Adnkronos l'ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi sullo stentato avvio di stagione del club azzurro.

"C'è anche sa sottolineare che sono state giocate ancora troppe poche partite, 5 in campionato e una in Champions, è davvero presto per dare dei giudizi -prosegue Bianchi-. Non credo che a Napoli si debbano fasciare la testa, perché hanno un'ottima squadra e tutto il tempo per recuperare questi passi falsi iniziali".

Secondo l'ex allenatore il cambio in panchina non ha influito su questo inizio stentato: "Non credo che l'avvicendamento in panchina abbia creato problemi, penso che anche con Spalletti si sarebbero palesate delle difficoltà che sono fisiologiche dopo l'impresa della passata stagione".