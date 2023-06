Calcio: Bianchi, 'per Garcia a Napoli non sarà facile, dipende dall'organico a disposizione'

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – "Garcia erede di Spalletti? Non credo che esista un 'erede'. Il francese metterà a disposizione del club la sua esperienza, la sua personalità. Molto dipenderà da come cambierà l'organico azzurro". Lo dice all'Adnkronos Ottavio Bianchi, ex calciatore ed allenatore, tra le altre, proprio del Napoli. "Credo che rivoluzionare la rosa, dopo una stagione così importante e bella per gli azzurri, sarebbe rischioso. Il Napoli ha espresso un bel gioco e un'ottima organizzazione, la scelta di Garcia può lasciare perplessi ma io sono fuori dall'ambiente. Dovrà capire come far esprimere al meglio la squadra, ma per mantenere questo rendimento il club dovrà migliorarsi".

"Penso che una squadra che ha disputato una stagione così non dovrebbe essere capovolta nell'organico -aggiunge- già l'anno scorso è stato clamoroso: dare via i migliori giocatori e sostituirli con quelli che all'apparenza erano scommesse è stato un rischio, poi i nuovi hanno avuto un rendimento eccezionale. Nessun giocatore, nemmeno i fuoriclasse, hanno avuto un impatto così decisivo da subito. È anche vero che il campionato appena concluso è stato particolare, ma il Napoli ha disputato una stagione incredibile, dando un distacco importante alle altre e meritando di vincere lo Scudetto", conclude Bianchi.