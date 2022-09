Calcio: Bianchi, 'quest'anno campionato anomalo e l'Atalanta può sognare in grande'

Roma, 6 set. – (Adnkronos) – "Questo sarà un campionato anomalo, con uno stop di due mesi in mezzo alla stagione per disputare il mondiale e quindi mi aspetto che ci possano essere sorprese e l'Atalanta può sognare in grande. Sono solo 5 partite ma hanno una squadra in grado di competere con tutti, un allenatore molto bravo.

Ci sono le premesse per una grande stagione". Così all'Adnkronos Ottavio Bianchi, ex giocatore ed ex allenatore dell'Atalanta, commenta il primato in classifica in solitaria degli orobici dopo 5 giornate.

"L'Atalanta è ormai stabilmente nell'elite del calcio italiano -aggiunge Bianchi-. Sono anni che a Bergamo grazie ai Percassi e a un allenatore preparato come Gasperini stanno facendo grandi cose. Hanno conquistato tre qualificazioni alla Champions negli ultimi 4 anni. Poi il livello della Serie A non è più quello di 15-20 anni, si è abbassato notevolmente e l'Atalanta potrebbe approfittarne".