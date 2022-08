Roma, 24 ago. – (Adnkronos) – "La Juve è affamata, ha qualità, ma ho tanti dubbi… Anche se Vlahovic in Italia fa la differenza. L’Inter è sempre la favorita ma è una lotta aperta". Lo dice Zvonimir Boban, head of football dell'Uefa, in merito al campionato di Serie A.

Chi si è mossa meglio sul mercato? "Riprendere Lukaku è stato un grande colpo. La Roma non è stata da meno con Dybala", aggiunge l'ex centrocampista del Milan.