Calcio: Boban, 'Maldini e Pioli decisivi per lo scudetto, Ibra unico ma dovrebbe smettere'

Milano, 24 ago. – (Adnkronos) – "Maldini e Pioli hanno inciso tantissimo nella corsa scudetto. Paolo ha lavorato benissimo e gli vanno riconosciuti tutti i meriti, lui è fondamentale. Stefano è stato grande nel creare uno spirito di gruppo pazzesco, non ha mai mollato un centimetro e merita grandi complimenti.

Qualche volta non la vediamo allo stesso modo, ma è il bello del calcio". Così Zvonimir Boban, head of football dell'Uefa in merito allo scudetto del Milan. Fa bene Zlatan a giocare ancora? "No, non fa bene, ma capisco se continuerà perché so come ragiona. Tutti noi milanisti, io in particolare, gli saremo grati per sempre. Con Zlatan è cambiato tutto, lui ha cambiato tutto. Ibra è unico", conclude l'ex centrocampista del Milan.