Calcio: Bolivia cancella le principali competizioni dopo scandalo corruzione

La Paz, 6 set. (Adnkronos) – I due principali tornei di calcio professionistico della Bolivia sono stati cancellati a causa delle indagini su presunte partite truccate. La Federcalcio boliviana (Fbf) ha confermato la decisione dopo un incontro con i rappresentanti di tutti i 17 club di massimo livello e di nove federazioni calcistiche regionali. I partecipanti hanno votato a stragrande maggioranza a favore dell'annullamento delle attuali edizioni del campionato nazionale e della Coppa Simon Bolivar. "È stato deciso di annullare il girone all'italiana e la coppa professionistica… ci sono gravi indizi che entrambi i tornei siano stati viziati", ha detto in conferenza stampa il presidente della Fbf Fernando Costa.

Lunedì, la Fbf ha presentato un rapporto ai pubblici ministeri di La Paz in cui affermava che giocatori, funzionari e arbitri erano coinvolti in un vasto giro di corruzione che manipolava le partite. Costa ha detto che la Fbf prevede di organizzare un torneo ridotto fino alla fine dell'anno, in cui verranno decisi i posti per le competizioni internazionali come la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana.