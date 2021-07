Pinzolo, 19 lug. – (Adnkronos) – Pomeriggio dedicato al padel a Pinzolo, sede del ritiro estivo del Bologna. Protagonista l'allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic, che in attesa dell'allenamento ha deciso di scaldarsi a colpi di racchetta. Il serbo, in coppia con il preparatore dei portieri Luca Bucci, ha sfidato in doppio la coppia formata da Marco Di Vaio e da un maestro locale.

Livello molto alto, tra smash e volée vincenti, con la vittoria in due set del duo Di Vaio-Fioravanti.