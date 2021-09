Calcio: Bologna, ufficiale l'addio di Walter Sabatini

Bologna, 27 set. – (Adnkronos) – "Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante di Bologna Fc 1909 e CF Montreal, comunica che il contratto di consulenza con Walter Sabatini di comune accordo non sarà rinnovato". Il Bologna, con una nota, ufficializza l'addio del direttore dell'area tecnica, Walter Sabatini.

"Ringrazio Walter per il lavoro svolto in questi anni e per il prezioso contributo di idee che ha dato ai due Club anche nella fase iniziale del processo di condivisione di strategie e metodologie di lavoro -dice il presidente Joey Saputo-. Ho conosciuto una persona di grande spessore umano, professionale e intellettuale: gli auguro le migliori fortune per il futuro".