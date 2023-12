Calcio: Boniek, 'cambio statuto Uefa? Norma non solo per lui ma Ceferin sta facendo bene'

Roma, 12 dic. - (Adnkronos) - "L'ipotesi di un cambio di statuto nella Uefa per permettere a Ceferin di correre per rimanere presidente fino al 2031? Non lo so, non è una questione che mi riguarda, ma devo dire che lui sta facendo bene il suo lavoro, non sono tempi facili per il cal...

Roma, 12 dic. – (Adnkronos) – "L'ipotesi di un cambio di statuto nella Uefa per permettere a Ceferin di correre per rimanere presidente fino al 2031? Non lo so, non è una questione che mi riguarda, ma devo dire che lui sta facendo bene il suo lavoro, non sono tempi facili per il calcio. il Covid ci ha lasciato tanti problemi". Così Zibì Boniek, ex campione di Roma e Juventus e vice presidente della Uefa, a margine a margine del convegno 'Medicina e Scienza dello Sport' che si tiene all'UniCamillus nell'ambito della serie di seminari "Orizzonti della Medicina". "Poi non è che Ceferin deve per forza rimanere fino al 2031, può essere rieletto ma se qualcuno si presenta e sarà più bravo di lui… La democrazia funziona così". Il cambio di statuto quindi non è una norma "per Ceferin, ma per tanti altri che si faranno tre mandati pieni, lui è entrato in corsa al posto di Platini. Non vedo nessuna polemica", ha concluso Boniek.