Calcio: Bonolis, 'il Milan si gioca tutto, serve Inter robusta'

Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – "Sarà un derby complicato con una squadra come l'Inter che ha fatto un buon percorso nella prima gara e un Milan che cercherà di entrare in campo con un'altra testa. Il Milan si gioca tutto, ma anche l'Inter. Arrivati a questo punto un passaggio del turno rossonero avrebbe uno storico clamoroso, mi aspetto un Milan d'assalto, ma mi aspetto anche Inter robusta che resista". Lo dice il conduttore televisivo e grande tifoso dell'Inter Paolo Bonolis, al microfoni de "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento, in merito al derby di Champions League. "Con il Benfica emotivamente era una sfida che non prevedeva la potenzialità di una disfatta, questa volta è differente e spero che il mister e i ragazzi riescano a mantenere la serenità mentale -aggiunge Bonolis-. Il percorso verso Istanbul è più arduo per il Milan, vediamo di portare a casa il risultato più adatto affinché questo aereo atterri lì". Poi sulla possibile avversaria in finale tra Real Madrid e Manchester City. "Non mi interessa chi affrontare, tanto sono fortissime entrambe. E' la gioia di essere in un posto dove non avresti mai pensato di trovarti. E' una partita secca, magari succede come la Danimarca quando vinse l'Europeo", conclude.