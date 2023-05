Calcio: Bonolis, 'Inter alti e bassi? Colpa del Mondiale, poco concreti in certi periodi'

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – "La stagione dell'Inter ha avuto alti e bassi? Penso che, soprattutto per l'inizio del campionato, l'ombra del Mondiale di dicembre abbia influenzato moltissimo i giocatori". Lo dice Paolo Bonolis, volto tv e tifoso nerazzurro, analizzando l'annata dell'Inter con l'Adnkronos, commentando la vittoria di ieri nell'Euroderby di Champions vinto per 0-2 dai nerazzurri. "Come tutti, anche i nostri hanno risentito dell'appuntamento in Qatar. In più -continua Bonolis- l'Inter ha avuto un periodo durato 6 partite in cui costruiva tantissime occasioni ma non riusciva a concretizzarle. Quando la palla non vuole entrare è difficile, specie per la mole di azioni offensive costruite in quelle sfide dopo la vittoria sul Napoli. L'Inter quest'anno ha raccolto quello che ha creato, quando la fortuna ci ha aiutato sono cominciati ad arrivare i risultati".