Calcio: Bonucci, 'il fuoriclasse dell'Italia è il gruppo'**

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – "Il fuoriclasse dell'Italia è il gruppo, non abbiamo giocatori che spiccano e fanno la differenza come singoli, tipo Ronaldo o Lukaku, però sempre, anche contro grandi squadre il gruppo ha fatto la differenza ed è quello che dobbiamo far crescere in questa competizione.

Dobbiamo combattere e vincere per noi, per l'italia e gli italiani, dopo la parentesi nera dei Mondiali del 2018 riportare l'Italia dove merita". Lo ha detto il difensore della Juventus e della Nazionale, Leonardo Bonucci in conferenza stampa sugli Europei che stanno per prendere il via.