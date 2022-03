Calcio: Bonucci, 'non so Chiellini ma io vado avanti con Nazionale per essere esempio e guida'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "Non so quello che farà Giorgio (Chiellini ndr.), da parte mia c'è voglia di continuare per poter essere d'esempio e da guida per i tanti giovani che vestono questa maglia". Lo ha detto il difensore azzurro Leonardo Bonucci parlando del suo futuro in Nazionale, alla vigilia della sfida con la Turchia.

"Le 48 ore dopo l'eliminazione sono state veramente dure, un gruppo che ha fatto dell'entusiasmo la sua forza si è ritrovato a bocca chiusa e in silenzio nelle situazioni di unione e di gruppo, dal pranzo agli spogliatoi. È stata la parte più dura, abbiamo cercato di sdrammatizzare dicendo che loro sono giovani e hanno diversi mondiali da giocare, che dovevano pensare a noi. Poi ha parlato il mister, ha messo un punto sul passato perché il futuro è adesso, bisogna partire per ricostruire quello che abbiamo ottenuto.

Le basi ci sono", ha aggiunto il difensore della Juventus.