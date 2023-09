Calcio: Bonucci, 'potevo scegliere tra Lazio e Union Berlino, questo forse il mio ultimo anno'

Berlino, 28 set. - (Adnkronos) - "Avevo due opzioni la possibilità di scelta: Lazio o Union Berlino. Alla fine di agosto ho scelto l'Union. Ho guardato le prime due partite di Bundesliga ed ero molto felice di venire qui per l’atmosfera, i tifosi, la squadra. Poi ho parlato co...

Berlino, 28 set. – (Adnkronos) – "Avevo due opzioni la possibilità di scelta: Lazio o Union Berlino. Alla fine di agosto ho scelto l'Union. Ho guardato le prime due partite di Bundesliga ed ero molto felice di venire qui per l’atmosfera, i tifosi, la squadra. Poi ho parlato con l’allenatore e ho deciso di accettare l'offerta dell'Union per vivere quella che forse sarà la mia ultima stagione". Così il difensore dell'Union Berlino Leonardo Bonucci. "Ho giocato 20 anni in Italia e penso che questa decisione sia molto importante perché a fine carriera voglio fare l’allenatore. Credo che questa decisione mi apra la mente su diverse cose come lo stile di vita e i metodi di allenamento, cose completamente diverse in Germania rispetto all’Italia", aggiunge l'ex capitano della Juventus in conferenza stampa.