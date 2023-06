Calcio: bookie, sempre più vicino il colpo Berardi per la Lazio, Sarri punta anche Zielinski

Roma, 20 giu. - (Adnkronos) - Rimanere protagonista in Serie A confermando quantomeno il secondo posto dell’ultimo campionato. Parte con questo obiettivo Maurizio Sarri, giunto al terzo anno sulla panchina della Lazio e voglioso di continuare un percorso di crescita che dovrà passare in...

Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – Rimanere protagonista in Serie A confermando quantomeno il secondo posto dell’ultimo campionato. Parte con questo obiettivo Maurizio Sarri, giunto al terzo anno sulla panchina della Lazio e voglioso di continuare un percorso di crescita che dovrà passare inevitabilmente anche dal calciomercato. L’obiettivo numero in casa biancoceleste è Domenico Berardi, elemento perfetto per il 4-3-3 del tecnico toscano: secondo gli esperti di Goldbet è molto vicino il trasferimento del mancino in forza al Sassuolo durante la sessione estiva di mercato, offerto a 1,85, quota che sale a 2,50 su Sisal. Altro pallino di Sarri è Piotr Zielinski, già allenato a Empoli e Napoli. L’arrivo del centrocampista polacco è fissato a 3, riporta Agipronews, alla pari di un possibile approdo nella capitale di Roberto Pereyra, ormai ex capitano dell’Udinese.