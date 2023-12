Calcio: bookie spingono la Roma nella sfida Champions con la Fiorentina

Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - Agguantato il quarto posto, la Roma non vuole fermarsi. I giallorossi, vittoriosi nelle ultime cinque gare di Serie A all'Olimpico, riceveranno la Fiorentina, che li insegue ad una sola lunghezza di distanza. In quello che è a tutti gli effetti uno scontro Ch...

Roma, 7 dic. – (Adnkronos) – Agguantato il quarto posto, la Roma non vuole fermarsi. I giallorossi, vittoriosi nelle ultime cinque gare di Serie A all'Olimpico, riceveranno la Fiorentina, che li insegue ad una sola lunghezza di distanza. In quello che è a tutti gli effetti uno scontro Champions, gli esperti di Snai e Better vedono favoriti i capitolini a 2,10, mentre il colpo di viola, che manca all'Olimpico dalla stagione 2017/18, oscilla tra 3,55 e 3,65, con il segno «X» fissato a 3,30.

Equilibrio nelle quote tra Goal e No Goal, entrambe in lavagna a 1,85: la prima opzione si è verificata nelle ultime due gare casalinghe della Roma, la seconda nelle ultime due trasferte della Viola. L'Under, invece, è in vantaggio a 1,65 sull'Over, proposto a 2,10. Tra i marcatori sarà sfida tra Romelu Lukaku e Nicolas Gonzalez, entrambi a quota sei gol in campionato: belga in vantaggio e offerto a 2,75, argentino, in dubbio per un risentimento muscolare, in lavagna a 4. Accanto a Big Rom ci sarà ancora Paulo Dybala, a segno nelle ultime due partite e proposto a 3,25. A supporto di Nico, invece, agirà Giacomo Bonaventura: il suo settimo gol in campionato vale 6,50 volte la posta.