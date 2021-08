Calcio: Borja Valero, 'pensavo di restare alla Fiorentina, potevo dare un mano'

Firenze, 19 ago. – (Adnkronos) – "Ero convinto di giocare un'altra stagione nella Fiorentina, non certo per soldi o per chissà cosa. Avrei potuto dare una mano". Lo dice l'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero nel corso di un'intervista a 'La Nazione'.

Il 36enne spagnolo ripartirà dal campionato di Promozione toscano vestendo la maglia del Centro Storico Lebowski. "Il mio obiettivo era salutare i tifosi dal campo e ringraziarli. Purtroppo non è andata così e avevo deciso di smettere, poi è arrivata questa possibilità", aggiunge Borja Valero.