Roma, 8 set. – (Adnkronos) – "Non è un bel segnale quando uno come Ronaldo decide di andare". Lo dice l'ex attaccante della Juventus, Marco Borriello, in merito all'addio dell'asso portoghese: "Ha preso una bella bastonata, vuol dire che non riteneva più quella realtà adatta alla sua dimensione.

Anche per l'Inter vendere Lukaku e Hakimi è allarmante. Difficile ripetersi quando vendi i migliori", aggiunge Borriello a 'Repubblica'.