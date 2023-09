Calcio: BPER Banca è Official Banking Partner dell’Inter per le prossime 3 stagioni

Calcio: BPER Banca è Official Banking Partner dell’Inter per le ...

Milano, 13 set. – (Adnkronos) – BPER Banca e FC Internazionale Milano annunciano di aver siglato un nuovo accordo di partnership, che vede l’Istituto bancario diventare Official Banking Partner del Club nerazzurro per le prossime tre stagioni sportive. Grazie a questa collaborazione, il brand BPER Banca sarà presente sui led a bordocampo in occasione delle partite casalinghe di Serie A e Coppa Italia dell’Inter. La partnership permetterà inoltre al brand bancario di proporre nel corso dell’anno diverse tipologie di iniziative a tinte nerazzurre. L’accordo testimonia la volontà dell’Istituto di essere al fianco di uno dei più importanti club del panorama calcistico italiano ed internazionale, condividendone i valori di eccellenza e innovazione legati allo sport. La collaborazione con Mastercard, partner del Club nerazzurro dal 2018, permetterà inoltre di offrire ai consumatori esperienze priceless che puntino ad avvicinarli ancor più alla loro passione; ad esempio, per alcuni dei match più significativi in casa dell’Inter, i clienti titolari di carte Mastercard avranno un diritto di prelazione per l’acquisto dei biglietti, come già accaduto in occasione della vendita ticket del derby di sabato prossimo.

L’Amministratore Delegato di BPER Banca, Piero Luigi Montani, dichiara: “La partnership con Inter e Mastercard ci permette di essere protagonisti al fianco di chi ama lo sport e le sue eccellenze, di chi ne condivide soprattutto i valori ed emozioni quali passione, impegno e spirito di squadra. L’Inter rappresenta una delle massime espressioni calcistiche italiane e internazionali, che vanta un palmares importante e un forte seguito di tifosi. Siamo orgogliosi di essere al fianco di una realtà sportiva così importante e ci auguriamo che la squadra e la società possano raggiungere i risultati che si sono prefissati”.

“Siamo molto soddisfatti di aver stretto questo accordo di partnership con BPER Banca, una delle realtà leader nel settore bancario del nostro Paese e che ha scelto il nostro Club per esordire in Serie A. Questo rappresenta un’ulteriore testimonianza del grande lavoro che stiamo facendo per rendere il nostro brand sempre più attrattivo anche in settori al di fuori di quello sportivo”, le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano.