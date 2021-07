Calcio: Brahim Diaz, 'Ancelotti contento del mio ritorno al Milan'

Milano, 20 lug. – (Adnkronos) – "Con Ancelotti abbiamo parlato del Milan, ha il cuore rossonero e ama molto questo club. Mi ha detto di dare il massimo per questa squadra e per una società così grande. Era molto contento per il mio ritorno qui".

Lo dice l'attaccante del Milan Brahim Diaz dopo l'ufficialità del suo ritorno in rossonero in prestito biennale dal Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti. "Ho passato giornate molto belle con lui, abbiamo parlato molto del Milan e della grandezza di questo club", aggiunge Diaz a Milan Tv.