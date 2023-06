Calcio: Brasile di Vinicius giocherà amichevole con la Guinea con maglia nera contro razzismo

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - La nazionale brasiliana giocherà il primo tempo dell'amichevole di sabato prossimo contro la Guinea con una maglia nera al posto della tradizionale gialloverde, in una campagna contro il razzismo, dopo quanto accaduto in Spagna a Vinicius jr, come ha annunciato...

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – La nazionale brasiliana giocherà il primo tempo dell'amichevole di sabato prossimo contro la Guinea con una maglia nera al posto della tradizionale gialloverde, in una campagna contro il razzismo, dopo quanto accaduto in Spagna a Vinicius jr, come ha annunciato la Confederazione calcistica brasiliana. Il Brasile indosserà la maglia tutta nera nel primo tempo contro la Guinea e tornerà ai colori originali nel secondo tempo. La partita si giocherà nella città di Barcellona e la Cbf ha deciso di adottare il provvedimento dopo gli attacchi razzisti contro l'attaccante brasiliano Vinicius Junior, il mese scorso in campo con il Real Madrid a casa del Valencia.

Dopo la Guinea, il 20 il Brasile affronterà il Senegal a Lisbona, in Portogallo. In queste partite la squadra sarà guidata dall'allenatore ad interim Ramón Menezes, mentre la Cbf spera di assumere un nuovo ct, sapendo che l'italiano Carlo Ancelotti continuerà al Real Madrid e non accetterà di subentrare. Il presidente della Federazione spagnola. Luis Rubiales e quello della Confederazione calcistica brasiliana, Ednaldo Rodrigues, hanno firmato, inoltre, un accordo per una gara tra le due squadre a sostegno del giocatore del Real Madrid dopo gli attacchi subiti in una partita della Liga. Con il motto "La stessa pelle", la partita si propone di "gridare all'unanimità il rifiuto della violenza nel calcio" . Inoltre, attraverso un comunicato della Rfef è stato spiegato che "nel caso ipotetico che la Nazionale avesse impegni ufficiali in quella finestra di marzo 2024, si cercherebbe una nuova sede nel calendario per la celebrazione di questo incontro".