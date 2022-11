Calcio: Brasile, Pelè di nuovo in ospedale per controlli

Calcio: Brasile, Pelè di nuovo in ospedale per controlli

(Adnkronos) – Nuovo ricovero in ospedale per la leggenda brasiliana Pelé all'Albert Einstein, a San Paolo, per una serie di controlli già stabiliti. Secondo i familiari dell'ex giocatore e l'agente Joe Fraga, che lo rappresenta, si tratta di esami di routine su consiglio dell'ospedale. "Ciao amici. I media stanno di nuovo impazzendo. Mio padre è ricoverato in ospedale e sta regolando i farmaci da prendere. Nessuna sorpresa o emergenza. È lì per alcuni controlli mensili che ha fatto da quando gli è stata diagnosticata la malattia", ha spiegato la figlia di 'O Rei', Kely Nascimento, sui social.

"E' in ospedale per alcuni controlli mensili che fa da quando gli è stata diagnosticata la malattia", ha confermato anche Fraga a "Globoesporte".