San Paolo, 11 set. (Adnkronos) – La stella del calcio brasiliano Pelé resta in terapia intensiva nell'ospedale Albert Einstein di San Paolo dopo un intervento chirurgico per rimuovere un tumore sul lato destro del colon. I medici hanno fatto sapere che l'ottantenne 'O Rei' si sta riprendendo "in modo soddisfacente", sebbene ancora ricoverato in rianimazione.

L'ospedale di San Paolo ha anche spiegato che Pelé è "sveglio, parla attivamente e mantiene i suoi segni vitali nella normalità".