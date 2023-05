Calcio: brasiliano Raì, 'mi piacerebbe molto Ancelotti ct nazionale verdeoro'

Parigi, 9 mag. (Adnkronos) – "Se mi piacerebbe Carlo Ancelotti ct del Brasile? Si, molto… Il Brasile ha grandi allenatori ma credo che la maggior parte dei brasiliani, la stragrande maggioranza dei brasiliani, sarebbe sicuramente molto felice di avere Ancelotti come ct. Il Brasile ha sempre fatto resistenza agli allenatori stranieri ma al momento attuale abbiamo bisogno di uno come Ancelotti". Sono le parole di Raimundo Souza Vieira de Oliveira, meglio conosciuto come Raì, ex centrocampista brasiliano, Campione del Mondo con la Nazionale brasiliana nel 1994, ex giocatore del Psg e fratello di Sócrates, da Parigi dove ha partecipato ai Laureus Awards a proposito di un possibile approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. "Se potrebbe essere la medicina giusta per vincere un altro Mondiale? Credo che potrebbe fare molto bene al calcio brasiliano, non so se verrà, è una persona molto intelligente, matura e farebbe molto bene", ha aggiunto Raì.