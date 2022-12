Calcio: Briatore, 'errore quotare club in borsa, Juve uccisa sui giornali'

Roma, 19 dic. - (Adnkronos) - "Quotare le squadre sul mercato borsistico è un grande errore, perché ora come ora nessuna squadra guadagna, è quindi come fregare gli investitori. Non so cosa sia successo alla Juve, però i processi sono già stati fatti tra giorn...

– (Adnkronos) – "Quotare le squadre sul mercato borsistico è un grande errore, perché ora come ora nessuna squadra guadagna, è quindi come fregare gli investitori. Non so cosa sia successo alla Juve, però i processi sono già stati fatti tra giornali e intercettazioni pubblicate, la solita cosa che succede in Italia, si ammazzano prima che ci sia un giudizio". Lo dice Flavio Briatore, ai microfoni de 'La Politica nel pallone' su Gr Parlamento, in merito al caso dei bilanci della Juventus: "Se il club bianconero non fosse stato quotato in Borsa non sarebbe successo nulla, tutte le squadre di calcio sono in difficoltà, è un problema vero -prosegue Briatore-.

Le società di calcio in Italia non devono essere quotate in Borsa, sono in perdita e non devono finire in borsa. Senza un Fair Play Finanziario molto rigido e duro il calcio sarà sempre più in mano ai Paesi col petroldollaro. Il Qatar incassa quasi un miliardo al giorno dalla vendita del gas, non è che società come Inter, Juventus e Milan possono competere con loro. O si trova il modo di trovare un tetto ai salari o le squadre più forti al mondo saranno quelle di proprietà dei paesi del Golfo".