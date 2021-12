Calcio: Briatore, 'stagione complicata ma la Juve andrà in Champions'**

Roma, 2 dic. – (Adnkronos) – "Questa è una stagione complicata per la Juventus ma sono convinto che in Champions ci andiamo". Lo dice all'Adnkronos Flavio Briatore, ex team manager della Renault in F1 e grande tifoso della Juventus. "Sabato abbiamo affrontato una grande squadra come l'Atalanta e ci può stare di perdere ma mi sembra che la squadra sia in crescita nelle ultime partite e sono ottimista che potrà arrivare tra le prime 4 -aggiunge Briatore-.

Poi se la classifica subirà delle variazioni per il caso plusvalenze non lo so. Non sono un magistrato e non voglio commentare".