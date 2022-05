Calcio: Buffon, 'contento che Chiellini finisca con la Coppa Italia, gli auguro di alzarla da capitano'

Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – "Sono contento che finisca con la Coppa Italia, gli auguro di alzarla da capitano. Merita una grande festa, è un grande uomo. È stata la mia roccia, la mia sicurezza, il mio centurione. E negli ultimi dieci anni si è preso la scena internazionale, non me ne vengono in mente di più forti".

Gigi Buffon, ex portiere della Juventus, parla così, alla 'Gazzetta dello Sport' di Giorgio Chiellini, capitano bianconero e compagno di mille battaglie con il club e in Nazionale, al passo d'addio con la 'Vecchia Signora' a fine stagione.