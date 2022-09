Calcio: Buffon, 'non mi servono 8 Champions League, so quanto valgo anche senza'

Trento, 22 set. – (Adnkronos) – "Nella vita ho vinto tanto ma ho anche rinunciato ad altri titoli. Sono felicissimo di essermi battuto per vincerli ma personalmente per me i successi li ho ottenuti anche con l'affetto della gente. E per sapere quanto valgo non mi servono ad esempio 8 Champions League.

Anche senza vincerle io so quanto sono forte". Lo dice il portiere del Parma Gigi Buffon sul palco del 'Festival dello Sport' di Trento. "Io continuo a giocare per tante ragioni -prosegue il 44enne estremo difensore-. Perché mi sento ancora forte e competitivo e perché sono nell'età dell'oro dello sportivo. Mi spiego: ho una età tale in cui posso anche decidere di smettere quando voglio, sono padrone del mio tempo.

Le mie scelte hanno sempre avuto un senso, come essere tornato a Parma, perché sono un uomo felice nel vedere il tifoso quanto è orgoglioso vedermi di nuovo in porta con i gialloblù".