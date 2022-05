Roma, 16 mag. – (Adnkronos) – "Abbiamo difeso gli stessi colori. Abbiamo indossato la stessa maglia e la stessa fascia. Abbiamo provato le stesse emozioni e gioito per tante vittorie insieme. Paulo, buona fortuna per il tuo futuro". Il portiere del Parma, Gigi Buffon, saluta così su Instagram Paulo Dybala suo ex compagno alla Juventus che stasera all'Allianz Stadium di Torino contro la Lazio dirà addio al pubblico bianconero.