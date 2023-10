Calcio: Buffon, 'storia famiglia Agnelli-Juve continuerà a lungo'

Nyon, 10 ott. - (Adnkronos) - "Bellissimo che una proprietà possa avere il timone per 100 anni, soprattutto in un momento storico simile, di una squadra così rappresentativa. E' solo un numero e solo la prima tappa di una storia che continuerà a lungo perché qua...

Nyon, 10 ott. – (Adnkronos) – "Bellissimo che una proprietà possa avere il timone per 100 anni, soprattutto in un momento storico simile, di una squadra così rappresentativa. E' solo un numero e solo la prima tappa di una storia che continuerà a lungo perché quando pensi alla famiglia Agnelli pensi alla Juve e viceversa". Così il capo delegazione della Nazionale ed ex capitano della Juventus, Gigi Buffon, al microfono di RaiSport.

L'ex portiere bianconero si esprime anche sulle possibilità di titolo della squadra di Max Allegri. "A inizio stagione pensavo potesse lottare per lo scudetto, soprattutto perché giocava una volta a settimana. Poi sono successe altre cose, se togli Pogba qualcosa nell'obiettivo finale si può rivedere ma ha la possibilità di essere protagonista".